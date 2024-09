Smart POS Easy di Axerve a canone zero e con l’1% di commissione: richiedilo oggi

L’attuale epoca storica impone a ogni attività commerciale l’utilizzo di strumenti all’avanguardia per gestire i pagamenti in maniera efficace e sicura. Ecco che entra in scena Smart POS Easy di Axerve, POS a canone zero pensato per rivoluzionare la tua esperienza di vendita con innovazioni tecnologiche e un’efficienza senza eguali.

L’offerta riguarda il dispositivo Smart POS PAX A920 Pro, gioiellino tecnologico certificato PCI PTS 5.x che garantisce massima sicurezza nelle transazioni. Non ci sono costi fissi, con l’unica spesa la commissione dell’1% per ogni transazione, oltre all’imposta di bollo di 16 euro per l’attivazione. Quanto costa questo POS innovativo? Soltanto 100 euro, pagabili una sola volta.

Offerta Axerve Smart POS Easy a canone zero da non perdere

Smart POS Easy include una SIM che si aggancia automaticamente alla rete 4G con la copertura migliore, ovunque tu sia. Il dispositivo è anche dotato di una stampante integrata e può connettersi alla rete Wi-Fi del tuo negozio. Inoltre, il traffico dati è incluso e non ci sono costi aggiuntivi per le chiamate.

Axerve ha pensato proprio a tutto, introducendo la dashboard online myStore. Questa piattaforma è un vero e proprio quartiere generale digitale per i titolari delle attività commerciali. Grazie alla sua interfaccia intuitiva, puoi monitorare in tempo reale le transazioni, gestire i pagamenti e visualizzare le fatture.

Fare cassa con Smart POS Easy è anche molto facile. Gli accrediti sono effettuati su qualsiasi conto corrente italiano entro il giorno lavorativo successivo all’incasso. In più, non è necessario aprire un nuovo conto corrente.

Ricapitolando, con Smart POS Easy di Axerve, porti a casa un dispositivo sicuro, innovativo e a canone zero, perfetto per ogni tipo di attività commerciale. Per ulteriori dettagli e per acquistare il POS, visita la pagina dedicata sul sito ufficiale di Axerve cliccando sul box qui sotto.