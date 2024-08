Smart POS Easy di Axerve senza canone e con commissioni all’1%: richiedilo subito

Axerve ha recentemente lanciato un’offerta per esercenti e PMI: POS avanzato senza canone con commissioni ridotte all’osso, solo l’1%. Non si tratta del solito POS, ma del modernissimo Smart POS PAX A920 Pro. Per farla breve, un prodigio tecnologico che, grazie al sistema operativo Android, GPS integrato, connettività 4G (SIM inclusa) e Wi-Fi, si adatta a ogni esigenza. Il tutto condito con un bellissimo display touch a colori e la possibilità di stampare scontrini. Dulcis in fundo? Costo di soli 100 euro + IVA una tantum. Insomma, c’è da restare a bocca aperta.

POS senza canone: una manna per i professionisti

La formula a canone zero del POS Easy è la migliore per tagliare i costi fissi e, al contempo, minimizzare le commissioni sulle transazioni. Ammettiamolo, chi di noi non vuole risparmiare qualcosa senza sacrificare la qualità? Quindi, se sei stanco delle solite offerte che sembrano vantaggiose ma poi ti spennano vivo con costi nascosti, Axerve è l’opzione migliore.

Come ottenere il tuo Smart POS Easy? Semplice: visita il sito ufficiale di Axerve, clicca sull’opzione “Scopri l’offerta” e avvia la facile procedura online. In pochi minuti, il nuovo POS sarà tuo, senza dover rispettare requisiti assurdi o compilare quintali di documenti.

La promozione, non solo fornisce un dispositivo innovativo, ma offre anche supporto attraverso la dashboard online chiamata myStore. Questa piattaforma ti permetterà di monitorare le transazioni e tenere traccia dei pagamenti con estrema facilità.

La combinazione di queste caratteristiche rende l’offerta di Axerve un cavallo vincente. Diciamoci la verità: in un mercato dove le commissioni e i canoni fissi ti fanno venire il mal di testa, una promozione del genere è una boccata d’aria fresca. Dopotutto, il futuro è qui, e con esso la libertà di scegliere un POS che fa al caso tuo senza svuotare il portafoglio.

Non puoi quindi lasciarti scappare lo Smart POS Easy di Axerve. È senza canone e con una commissione dell’1%.