Smart POS Easy di Axerve: zero canone e 1% di commissione

Tra gli strumenti più all’avanguardia per la gestione dei pagamenti c’è Smart POS Easy di Axerve, il POS a canone zero progettato per rivoluzionare l’esperienza di vendita. Con questo dispositivo ogni attività commerciale potrà avere un ausilio tecnologico ed estremamente efficiente. Non solo: oltre a non avere costi fissi, l’unica spesa sarà la commissione dell’1% per ogni transazione. Niente male, non è vero? Per averlo vai sul sito ufficiale di Axerve e segui le istruzioni per l’attivazione.

Cosa offre Smart POS Easy di Axerve

Progettata per semplificare la gestione della tua attività, l’offerta Smart POS Easy offre numerosi benefici. Prima di tutto, non ci sono vincoli contrattuali, il che significa che puoi interrompere il servizio in qualsiasi momento. Inoltre, potrai usufruire di un cashback del 50% sulle commissioni, ottenendo così un rimborso significativo.

Gli accrediti con Smart POS Easy sono rapidi, arrivano su qualsiasi conto corrente il giorno lavorativo successivo agli incassi. Inoltre accetta pagamenti dai principali circuiti nazionali e internazionali, oltre ai wallet digitali più diffusi come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Il dispositivo è dotato di una SIM multioperatore che si connette automaticamente alla rete con la copertura migliore, garantendo così una connessione sempre affidabile.

Un altro aspetto vantaggioso è la piattaforma myStore, un pannello di controllo online che ti consente di tenere sotto controllo le tue transazioni quotidianamente. Richiedendo il POS entro il 29 novembre 2024, potrai approfittare di tutti questi vantaggi, incluso il cashback sulle commissioni.

Le uniche spese da considerare sono i 100€ per l’acquisto del terminale, che supporta Wi-Fi, 4G e stampa di scontrini su carta termica in doppia copia, e i 16€ di imposta di bollo per l’attivazione. Dopo di che, non ci saranno costi fissi, né obblighi di permanenza, rendendo l’offerta estremamente flessibile. Un’opportunità davvero interessante, non trovi?