Smart POS Easy, la soluzione Axerve con 6 mesi di canone gratis

Non hai mai sentito parlare di Axerve e dei suoi vantaggi ma oggi vuoi finalmente scoprire cosa offre? Se la risposta è sì, sei nel posto giusto perché scopriremo insieme tutte le sue caratteristiche. Se oggi sei dunque alla ricerca di un partner ideale per guidarti nella scelta del terminale POS più adatto per la tua attività, Axerve fa al tuo caso.

Non a caso, la vasta scelta di POS e il supporto dei consulenti ti consentono di gestire al meglio qualsiasi tipologia richiesta di pagamento e non perdere neppure una vendita. Al giorno d’oggi offrire ai clienti la migliore esperienza d’acquisto possibile è indispensabile per poter ottenere il massimo dal proprio business.

Tra le soluzioni, Smart POS Easy zero commissioni ha un solo canone mensile da pagare. Scegliendo il il POS Android PAX A920 Pro, dal design moderno ed elegante, avrai dunque a disposizione un terminale perfetto per poter gestire al meglio tutti i pagamenti dicendo addio a inutili spese di commissioni.

Smart POS Easy: zero commissioni e un solo canone mensile

Non sei mai riuscito a trovare una soluzione di pagamento ideale per le tue esigenze? Smart POS Easy può invece accompagnarti in tutte le situazioni grazie alla connettività 4G e Wi-Fi e una tariffa senza sorprese per gestire la tua impresa con serenità! Grazie alla SIM inclusa, il POS si connette automaticamente alla rete 4G dell’operatore, garantendoti la migliore copertura della zona in cui ti trovi. Inoltre, non devi sostenere costi di chiamata e il traffico dati è compreso nel canone mensile.

Che aspetti? La tariffa è senza sorprese: paghi solo un canone mensile e nessuna commissione sulle transazioni. Ricorda che il canone è incluso nel noleggio POS ed è prevista un’imposta di bollo di 16 euro per poter procedere con l’attivazione del servizio. Se inserisci il codice segreto 6XTE hai anche 6 mesi di canone gratis!