Smart POS Easy: l'offerta a canone zero di Axerve e 1% di commissioni

Anno nuovo, attività nuova? Se la risposta è affermativa, una delle migliori offerte a cui rivolgersi per il POS è Smart POS Easy a canone zero di Axerve, che prevede soltanto l’1% di commissioni. La percentuale di commissione è fissa, indipendentemente cioè dall’importo di ciascuna transazione effettuata.

L’offerta Smart POS Easy di Axerve include inoltre un POS di ultima generazione con fotocamera integrata, la soluzione ideale per la gestione dei sistemi di pagamento più moderni. A tutto questo si aggiunge poi la connettività 4G e Wi-Fi gratuita, così da poter accettare pagamenti ovunque ci si trovi.

Per aderire a Smart POS Easy con l’1% di commissioni e a canone gratuito è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito Axerve.

Smart POS Easy di Axerve a zero canone e 1% di commissioni

L’offerta Easy di Axerve è piuttosto facile da ricordare: non vi è infatti alcun costo fisso, ma unicamente l’1% di commissioni di ogni transazione. Per quanto riguarda invece il costo del POS, l’importo è pari a 100 euro (terminale Android PAX A920 Pro). Infine, per l’attivazione del servizio è richiesto il pagamento di un’imposta di bollo di 16 euro.

Sono diversi i punti di forza dell’offerta, tra cui la dashboard myStore, che grazie alla sua interfaccia semplice e intuitiva consente di avere aggiornamenti in tempo reale facili da leggere su tutti i pagamenti incassati. Sempre grazie a myStore è possibile visualizzare e scaricare le fatture, gestire i pagamenti e monitorare le transazioni con il POS.

L’adesione a Smart POS Easy di Axerve, l’offerta a canone zero e 1% di commissioni, è disponibile su questa pagina del sito ufficiale axerve.com.