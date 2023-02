Smart POS Easy, zero commissioni massima convenienza

Fra tutte le soluzioni POS che potresti prendere in considerazioni con un’approfondita ricerca online, in poche raggiungerebbero gli standard elevati della proposta a zero commissioni di Axerve.

Questa soluzione, oltre a essere enormemente conveniente, è aperta a tutti i possessori di partita IVA, tra cui PMI e liberi professionisti.

Il nome del terminale Axerve è Smart POS Easy, una soluzione di pagamento che sfrutta la rete 4G e quella Wi-Fi.

Una volta che hai scelto il POS nella pagina ufficiale dell’offerta, non pagherai nessuna commissione ma soltanto il canone mensile, senza altre sorprese sgradite.

La connessione alla rete in mobilità è possibile grazie alla SIM gratuita inclusa, che si appoggia automaticamente all’operatore. Nessun costo, poiché è tutto compreso nel canone mensile.

L’ammontare di ogni transazione verrà direttamente accreditato in un conto di tua scelta, che verrà effettuato il giorno successivo all’incasso. Ciò vuol dire che non sei costretto ad aprire un nuovo conto dedicato.

Zero commissioni in un POS dalle dimensioni compatte

Con lo Smart POS Easy Axerve hai tra le mani non soltanto un dispositivo dalle dimensioni piuttosto compatte, ma conveniente perché è a zero commissioni.

Il modello del terminale è PAX A910, lungo soltanto 17,5 cm e dal peso di 419 grammi. Potrai stampare lo scontrino ma anche inviarlo telematicamente al cliente, che lo riceverà tramite SMS o email.

Il canone mensile che andrai a pagare ammonta a 17 euro + IVA per gli incassi fino a 10.000 euro all’anno, a cui dovrai aggiungere l’imposta di bollo di 16 euro una tantum. Invece, se incassi fino a 30.000 euro, il canone mensile è di 22 euro + IVA.

Non ti resta, quindi, che richiedere il POS Easy cliccando sul link qui sotto:

Potrai controllare le transazioni col POS dalla dashboard myStore in modo semplice e veloce grazie a un’interfaccia semplice e intuitiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.