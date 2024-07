Smart Ring per fitness e salute da 33 euro su Amazon

Samsung Galaxy Ring, presentato in via ufficiale di recente, ha avuto il merito di attirare l’attenzione sulla categoria degli smart ring. Non è ancora disponibile in Italia, ma se stai cercando un anello intelligente da comprare subito, le alternative di certo non mancano: qui è dove te ne proponiamo uno già in vendita su Amazon. Si parte dal prezzo di soli 33 euro sfruttando uno sconto applicato al check-out. A livello di design, la larghezza è pari a 8 millimetri, mentre lo spessore si attesta a soli 2,5 millimetri. Il caricatore magnetico è incluso nella confezione.

Cosa fa l’anello intelligente: le funzionalità dello smart ring

Sono tante le funzionalità supportate: dal monitoraggio del battito cardiaco al pedometro per contare i passi effettuati mentre lo si indossa, dal controllo della saturazione dell’ossigeno nel sangue al controllo della qualità del sonno e della temperatura corporea. Ci sono anche la certificazione IPX8 per garantire l’impermeabilità e la connettività Bluetooth per lo scambio dei dati con un’applicazione installato sullo smartphone. L’autonomia è elevata, grazie alla batteria interna e all’ottimizzazione dei consumi. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Verifica la disponibilità delle taglie e quella adatta a te nella scheda del prodotto. Come anticipato, si parte da un prezzo di 33 euro (con lo sconto dell’8% al check-out). All’interno della pagina dedicata trovi le istruzioni utili per misurare la circonferenza del dito e scegliere quella giusta.

Per gli abbonati Prime c’è la spedizione gratuita a domicilio entro pochi giorni. Avrai a disposizione fino a 30 giorni dal ricevimento per effettuare l’eventuale restituzione con richiesta di rimborso completa.