Smart ring a 39€ (minimo storico): elegante e multifunzione

Segnaliamo questo smart ring oggi al suo prezzo minimo storico su Amazon, un anello intelligente che unisce uno stile ricercato a caratteristiche avanzate. Lo puoi acquistare a soli 39 euro, la spesa minima da quando è in vendita sull’e-commerce. Devi solo scegliere la taglia più adatta a te e metterlo nel carrello. Tra i punti di forza segnaliamo l’autonomia elevata e la custodia di ricarica in dotazione.

Cerchi uno smart ring? Guarda questo su Amazon

Unisce stile e funzionalità, con funzionalità utili per il monitoraggio della salute e del fitness. Monitora costantemente la frequenza cardiaca e offre un’analisi dettagliata del sonno, aiutandoti a migliorare le abitudini notturne e, di conseguenza, il riposo. È leggero e comodo da indossare, ideale per l’uso quotidiano e durante l’attività fisica. Dal punto di vita del design è realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità e robusto. Puoi contare i passi effettuati, la distanza percorsa e le calorie bruciate. La sincronizzazione dei dati avviene con un’app disponibile per Android e iOS, generando grafici dettagliati a proposito dei progressi ottenuti. Per saperne di più dai uno sguardo alla descrizione completa

È semplice scegliere al taglia giusta, seguendo le istruzioni riportate nella scheda del prodotto: non devi far altro che misurare la circonferenza del dito su cui lo indosserai. Al prezzo finale di soli 39 euro, il più basso di sempre, questo smart ring è un affare da cogliere al volo.

Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon, con la consegna garantita in pochi giorni se lo ordini adesso. Puoi anche scegliere tra diverse colorazioni della finitura: nero, blu e oro.