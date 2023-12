Smart TV 40" con Google Assistant a meno di 240€

Se sei alla ricerca di una buona Smart TV completa di ogni comfort, ma a prezzo super competitivo allora fermati un attimo da Unieuro. Solo Online acquisti la TCL Serie S54 con schermo da 40 pollici senza cornici a un prezzo speciale su Unieuro. Mettila in carrello a soli 239,90 euro, invece di 299,90 euro. Meno di 240 euro per un ottimo prodotto completo di Android TV e Google Assistant perfettamente integrati. Addirittura hai anche la consegna gratuita e la possibilità di Tasso Zero.

Smart TV TCL Serie S54: soluzione perfetta per qualità e risparmio

Scegli qualità e risparmio acquistando la Smart TV TCL Serie S54, oggi a un prezzo ancora più basso solo online su Unieuro. Con un display Full HD da 40 pollici ti assicuri immagini sempre perfette, ricche di colori e dai dettagli incredibili. Ottima anche per giocare con le tue console preferite, l’assenza di cornici ti farà entrare nel vivo della scena. Gestisci tutto tramite comandi vocali grazie a Google Assistant, disponibile su Android TV.

Acquistala subito a soli 239,90 euro, invece di 299,90 euro. Grazie a Unieuro puoi pagare in 3 rate a tasso zero da soli 79,96 euro al mese. Infatti, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, accedi a un mini finanziamento fantastico ed esclusivo. Addirittura con Klarna puoi anche decidere di pagare l’intero importo dopo 30 giorni dalla data di acquisto.

