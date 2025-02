La Smart TV di Amazon a 119€ è quasi REGALATA: è la Fire TV

Sul mercato, i televisori economici non mancano di certo, ma la Fire TV di Amazon proposta al prezzo di soli 119 euro è la scelta giusta se stai cercando un modello completo delle funzionalità da Smart TV, pronto per lo streaming. Si tratta del modello da 32 pollici della Serie 2, adatto anche agli ambienti della casa più piccoli? Hai bisogno di un pannello più grande? Nessun problema, anche quello da 40 pollici è in forte sconto e oggi lo trovi a soli 149 euro.

Fire TV: l’imperdibile offerta a tempo di Amazon

Ha tutto ciò che serve per guardare i contenuti da piattaforme come Prime Video, Netflix, Disney+, NOW, DAZN, YouTube, RaiPlay e così via. Inoltre, l’integrazione di Alexa e il telecomando con microfono permettono di impartire comandi vocali e di controllare i dispositivi intelligenti presenti in casa, in perfetto stile smart home. Sul retro sono presenti due ingressi HDMI e ovviamente non manca il pieno supporto al nuovo digitale terrestre per ricevere i canali di tutte le emittenti in alta definizione. Attenzione: si tratta di un’offerta a tempo e potrebbe scadere da un momento all’altro. Scopri di più sulla pagina della promozione.

Ricapitolando, il modello con risoluzione 720p da 32 pollici è disponibile a soli 119 euro, mentre quello con pannello Full HD da 40 pollici lo trovi a soli 149 euro. Per entrambi c’è uno sconto del 57% sul prezzo di listino applicato in automatico.

La disponibilità è immediata con vendita e spedizione gestite da Amazon. Ancora, puoi contare sulla consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani. Come anticipato, si tratta di un’offerta a tempo che potrebbe scadere da un momento all’altro.