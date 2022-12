Smart TV Hisense 40" a un prezzo (quasi) REGALATO su Amazon

Approfitta subito di una delle offerte magiche di Amazon. In questo preciso istante è ancora disponibile l’ottima Smart TV Hisense 40″. Prima che termini in sold out mettila nel carrello a soli 248 euro, invece di 349 euro. Grazie a questo acquisto risparmi più di 100 euro. Inoltre, puoi anche decidere di pagarla in 5 rate a tasso zero da soli 49,80 euro al mese.

Un’ottima soluzione se ancora non ti sei adeguato al nuovo digitale terrestre. In questo modo avrai una potente smart TV a un prezzo decisamente vantaggioso. Grazie al suo display da 40 pollici con tecnologia Full HD ti regala immagini e dettagli ultra definiti. Inoltre, avrai sempre colori vividi e naturali per un’esperienza visiva a un livello elevato.

Smart TV Hisense 40″: tanta tecnologia in un piccolo prezzo

Grazie ad Amazon e alla sua super offerta oggi porti a casa la Smart TV Hisense 40″ a soli 248 euro. Con Cofidis, puoi deciderlo direttamente al check out, la paghi in 5 rate a tasso zero, quindi senza interessi, a partire da 49,80 euro al mese. Scopri quanto è intuitiva grazie all’ecosistema by VIDAA. Avrai accesso a tutte le tue piattaforme di streaming preferite con estrema facilità.

Se non riesci a vedere questo prezzo speciale è perché non sei un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro. Adesso acquista questa Smart TV a soli 248 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.