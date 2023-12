Smart TV Hisense LED 40" a soli 249€ su Amazon

Acquista la Smart TV Hisense LED 40″ a soli 249 euro! Si tratta di un’offerta unica e irripetibile, esclusiva di Amazon. Approfittane subito, prima che le scorte finiscano e la promozione termini in sold out. Con Alexa integrata, hai l’assistente vocale più amato e diffuso al mondo direttamente nel tuo televisore, pronto a soddisfare tutte le tue richieste senza l’uso del telecomando. La consegna gratuita e il Tasso Zero sono inclusi nel tuo abbonamento Prime.

Smart TV Hisense LED 40″: immagini perfette, intrattenimento avanzato

Con la Smart TV Hisense LED 40″ hai immagini sempre perfette e un audio super avvolgente. Grazie alla totale assenza di cornici sui tre lati, i tuoi contenuti sono estremamente immersivi. Inoltre, grazie al sistema operativo VIDAA, hai tutte le tue piattaforme di streaming live e on demand disponibili al download, senza limitazioni. Oltre a ciò puoi anche ricevere tutti i canali gratuiti con il sistema DVB-T2 del digitale terrestre.

Acquistala ora a soli 249 euro. Sfrutta questa offerta per acquistarla a un prezzo speciale se sei un cliente Prime. Altrimenti iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.