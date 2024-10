Smart TV Hisense QLED 40" a soli 283€ su Amazon, anche Tasso Zero

Un’offerta incredibile e imperdibile ti sta aspettando su Amazon proprio in questo momento. La fantastica Smart TV Hisense QLED da 40 pollici è ora in promozione a un prezzaccio. Acquistala subito a soli 283€, invece di 339€. Tra l’altro, grazie alla tua iscrizione a Prime puoi anche decidere di pagarla in 5 rate mensili a tasso zero.

Infatti, con Amazon in questo caso è possibile pagare l’acquisto scegliendo l’opzione delle 5 rate a partire da soli 56,60€ senza interessi e senza dover richiedere un finanziamento. Se però vuoi più rate hai sempre a disposizione la soluzione offerta da Cofidis, prima del check out, sempre a tasso zero. Niente male vero? Scegli tu il vantaggio che preferisci.

La consegna gratuita e veloce è inclusa nella promozione. Grazie alla disponibilità immediata, potresti addirittura riceverla il giorno dopo. Cosa stai aspettando? Scegli la qualità per il tuo intrattenimento! Acquista subito la Smart TV Hisense QLED 40″! Solo su Amazon è in offerta speciale a questo prezzo eccezionale.

Smart TV Hisense QLED 40″: il cinema ti viene a trovare a casa

Con la Smart TV Hisense QLED 40″ porti il cinema direttamente a casa tua. Tornare diventa ancora più bello se hai un televisore così speciale. Acquistalo adesso a soli 283€! Questa offerta la trovi solo su Amazon, ed è limitata quindi ti consigliamo di essere veloce se vuoi assicurartela.

Compatibile con Alexa, hai la possibilità di gestire comandi e contenuti sfruttando il tuo assistente vocale preferito. Inoltre, questa smart TV avanzata offre una tecnologia di visione impressionante. Grazie alla tecnologia QLED colori e dettagli sono incredibili. Goditi più di un miliardo di sfumature di colore.

Imposta la visualizzazione come desideri grazie al supporto Dual Position che ti permette di avere 2 opzioni di visione per il massimo comfort a 90° o a 82°. Grazie alla Game Mode giochi con le tue console senza alcun rallentamento. Inoltre, con VIDAA hai accesso a tutte le tue piattaforme preferite da un unico posto. Acquista ora la Smart TV Hisense QLED a soli 283€, invece di 339€.