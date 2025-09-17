Smart TV LG 4K in REGALO su eBay: scopri l'offerta che tutti amano

Oggi eBay ha deciso di regalare la fantastica Smart TV LG 4K da ben 43 pollici. Qualità di immagine, audio pazzesco e completamente smart. Questo gioiellino è la scelta perfetta per il tuo intrattenimento avanzato di tutti i giorni. Oggi la acquisti a soli 276,99 euro, invece di 449 euro. Ecco perché tutti amano questa promozione incredibile.

Grazie al pannello LG Ultra HD con tecnologia 4K e ThinQ godi di colori estremamente vivaci, dettagli perfetti e contrasti unici. Sarà davvero meraviglioso guardare i tuoi contenuti preferiti da questo televisore di altissima qualità. Il display da 43 pollici senza cornici sui tre lati ottimizza l’esperienza visiva, regalando immersività e coinvolgimento unici.

Inoltre, grazie alla Modalità Gaming attivabile, anche giocare diventa appassionante. Ogni fotogramma è estremamente fluido e avvolgente. Potrai vivere l’azione in prima persona, senza fastidiosi rallentamenti o scatti. Collega la tua console preferita e inizia subito l’avventura. Passa il tuo tempo di qualità con questa televisione smart completa di tutto.

Smart TV LG 4K: la scelta più affidabile di sempre

Con la Smart TV LG 4K ottieni una smart tv affidabile, capace di accompagnare il tuo intrattenimento per molti anni. Compatibile con il prossimo standard trasmissivo DVB-T2, permette di sintonizzare tutti i canali del digitale terrestre senza problemi, anche quelli che sfruttano la tecnologia HbbTV ibrida. Ordinala adesso a sol 276,99 euro!

Sono rimasti pochi pezzi disponibili per questo gioiellino. Il cinema entra a casa tua con estrema facilità. Grazie al suo design compatto e sottile è perfetta in qualunque stanza e abbinabile a qualsiasi stile di arredamento. Le linee minimal servono a farti concentrare sul contenuto che stai guardando, senza distrazioni.

Con eBay hai la consegna gratuita e la possibilità di pagare in tre comode rate a tasso zero attraverso PayPal o Klarna. Ottieni di più spendendo di meno grazie a questa super offerta. Ordina ora la TV LG 4K a soli 276,99 euro, invece di 449 euro.