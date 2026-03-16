 Smart TV LG QNED AI 43": ultimi pezzi a soli 307€ su Amazon
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Smart TV LG QNED AI 43": ultimi pezzi a soli 307€ su Amazon

La Smart TV LG QNED AI 43" a soli 307€ su Amazon per le Offerte di Primavera è un vero regalo, ma la quantità è limitata e sta terminando.
Smart TV LG QNED AI 43
Tecnologia Tv Monitor
La Smart TV LG QNED AI 43" a soli 307€ su Amazon per le Offerte di Primavera è un vero regalo, ma la quantità è limitata e sta terminando.

La Smart TV LG QNED AI 43″ è una vera bomba per qualità, intrattenimento e tecnologia. Oggi è in promozione speciale a un prezzo incredibile grazie alle Offerte di Primavera su Amazon. Questo la rende un’occasione unica, ma limitata. Infatti, la quantità disponibile sta per terminare. Una volta raggiunto il 100% delle richieste termina l’offerta. Acquistala adesso a soli 307 euro!

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Vivi un’esperienza unica grazie al sistema operativo webOS dotato di intelligenza artificiale con supporto Chatbot e Copilot. Potrai ottenere consigli su qualsiasi cosa, direttamente dalla tua nuova smart tv. Inoltre, potrai ottenere in un unico posto tutte le app di streaming che ami come RaiPlay, Mediaset Infinity, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, DAZN e molto altro ancora. Tutto pronto!

LG QNED AI QNED70 Smart TV 43 pollici 4K, Processore α7 Gen8, Dynamic QNED Color, webOS con AI e telecomando puntatore AI, Gaming con VRR 4K@60Hz, 43QNED70A6A 2025

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La nuova tecnologia Dynamic QNED COLOR offre una gestione dei colori superba. Ogni immagine è ancora più vivida e brillante, con dettagli spettacolari grazie alla tecnologia 4K Ultra HD. Inoltre il processore a7 4K Gen8 AI offre prestazioni ancora più avanzate per un’esperienza fluida e soddisfacente ogni volta che utilizzi il telecomando per navigare nell’ecosistema o guardi un contenuto.

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Non perdere tempo perché le richieste stanno aumentando e la percentuale disponibile sta diminuendo. Ordina la Smart TV LG QNED AI 43″ a soli 307 euro!

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Pubblicato il 16 mar 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
16 mar 2026
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