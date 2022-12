Smart TV Metz a meno di 200€: FOLLIA PURA Amazon

Può una buona Smart TV costare meno di 200 euro? La risposta è sì, perché ora esiste Amazon. Il colosso dello shopping online ti ha preparato una bomba a orologeria che potrebbe scoppiare da un momento all’altro. Cosa stai aspettando? Approfitta ora della Smart TV Metz 32″ a soli 179 euro, invece di 199,99 euro. Grazie al suo schermo HD LED da 32 pollici potrai godere immagini di qualità e tutta la nuova tecnologia DVB-T2 con il digitale terrestre.

Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro. Inoltre, potrai anche pagarla in 5 rate mensili da 36 euro l’una senza interessi.

Smart TV Metz: 32 pollici di tecnologia

Nonostante il suo prezzo sia decisamente entry level, la Smart TV Metz 32″ non rinuncia alla qualità. Non solo potrai vedere tutti i canali TV con il nuovo digitale terrestre, ma avrai anche accesso alle tue piattaforme streaming preferite. Grazie ad Android TV potrai scaricare Prime Video, Disney+, DAZN, Netflix, YouTube e tante altre. Tutto questo in qualità HD e con colori brillanti e profondi.

Dotata di qualsiasi comodità potrai anche collegare direttamente altri dispositivi per renderla ancora più completa e smart. Il display senza bordi rende tutto ancora più immersivo. Ti piacerà vedere la TV con questo gioiellino super economico, ma di carattere. Affrettati perché questa offerta non durerà ancora per molto. Mettila nel carrello ora a soli 179 euro, invece di 199,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.