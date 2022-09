Smart TV a rischio: perché dovresti utilizzare una VPN

Le smart TV sono sempre più diffuse nelle nostre case e, con il passare degli anni, si stanno evolvendo anche tecnologicamente.

Nonostante tutto ciò sia positivo, l’avvicinarsi di tali dispositivi ai classici computer e la loro perenne connessione alla rete, li sta rendendo appetibili agli occhi di hacker e criminali informatici.

Sulla scena infatti, si sono già occasionalmente presentati dei malware in grado di intaccare i principali sistemi operativi del settore, creando lo scompiglio tra gli utenti preoccupati.

In questo senso, esistono diverse precauzioni. Nei sistemi basati su Android, per esempio, è bene evitare app installate tramite APK e prediligere lo store ufficiale. In questa ottica poi (e non solo) una VPN risulta lo strumento di protezione ideale per una smart TV.

Smart TV e VPN: un abbinamento che dovrebbe essere imprescindibile

L’abbinamento Smart TV e VPN però, non è utile solo in ottica sicurezza.

Attraverso questo strumento infatti, è possibile cambiare a piacimento il proprio indirizzo IP: ciò significa, per esempio, che si può accedere alle librerie americane di Netflix. Il tutto per avere accesso in anteprima a serie TV non ancora disponibili in italiano.

Al fine di non appesantire la connessione e rendere comunque fruibili gli streaming audiovisivi però, è bene scegliere una VPN di alto livello. In questo contesto, ExpressVPN rappresenta una delle migliori scelte possibili.

Stiamo parlando di un provider di prim’ordine nel settore, capace di garantire alti standard di sicurezza e performance invidiabili. Tutto ciò è possibile grazie a un’invidiabile infrastruttura globale, che può vantare server ultraveloci sparsi in ben 94 paesi.

Tale VPN è inoltre compatibile con sistemi come:

Apple TV

Amazon Fire TV

Android TV

Samsung Smart TV

Roku

NVIDIA Shield

Chromecast

oltre che a tutti i principali sistemi operativi dekstop e mobile.

