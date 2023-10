Smart TV Samsung 4K da 43" in sconto su eBay: 35% in meno

In aggiunta alla promozione su Xiaomi Redmi Note 12 Pro rilanciata da eBay per un periodo limitato, tra le pagine dello stesso portale è possibile trovare altri device di vario genere a prezzi competitivi. Se, in particolar modo, sei alla ricerca di un televisore nuovo di zecca, allora sappi che in queste ore puoi trovare uno smart TV Samsung 4K al 35% in meno, con una diagonale di 43 pollici e decoder DVB-T2 già incluso.

Non perderti questo smart TV Samsung 4K!

Il televisore in questione è noto con il codice identificativo Samsung UE43AU7090UXZT ed è caratterizzato da un display Ultra HD 4K da 43 pollici di diagonale con supporto alle tecnologie HLG e HDR10+, grazie alle quali la resa dei colori e delle immagini migliora sensibilmente offrendo sempre contenuti alla massima qualità visiva possibile. Non manca poi il supporto alla modalità a bassa latenza automatica e al formato audio digitale Dolby Digital Plus.

Il sistema operativo è Tizen, piattaforma proprietaria con applicazioni già installate come Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, DAZN e, in Italia, anche RaiPlay. Il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre, come già anticipato, è integrato e consente di guardare tutte le trasmissioni TV preferite semplicemente con qualche risintonizzazione periodica al fine di mantenere i canali con la numerazione corretta e nel miglior stato di ricezione possibile.

Venendo al prezzo, ora potrai acquistare questo smart TV Samsung a 309 euro, godendo di un risparmio del 35% sul tipico prezzo di listino. La spedizione è gratuita con consegna assicurata entro 3 giorni da Monclick, uno dei rivenditori autorizzati Samsung più noti e apprezzati su eBay e non solo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.