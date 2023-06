Smart TV Samsung 4K in offerta su eBay: risparmia 150 euro

Dopo averti parlato in questa calda mattina di fine giugno 2023 dell’ottima offerta su Xiaomi Redmi 10C, smartphone disponibile su eBay a un prezzo molto basso, ritorniamo sullo stesso sito di e-commerce per soddisfare un’altra, tua possibile esigenza. Stai cercando un televisore di ultima generazione con schermo 4K e decoder DVB-T2 per il digitale terrestre integrato sotto la scocca? Ebbene, in queste ore potrai aggiudicarti un TV Samsung da 55 pollici a 150 euro in meno. Si tratta di un taglio del 28% rispetto al listino che non puoi perderti se ti serve uno smart TV!

Smart TV Samsung 4K a un ottimo prezzo su eBay: tutti i dettagli

La promozione in questione viene proposta da Monclick, rinomato rivenditore autorizzato Samsung che tramite eBay sta proponendo il modello Samsung UE55AU7090UXZT a molto meno rispetto ai 529 euro di listino. Questo smart TV si presenta con un display da 55 pollici dalla frequenza di aggiornamento pari a 60Hz e con risoluzione pari a 3840 x 2160 pixel.

Il pannello supporta le tecnologie HLG, HDR10+ e ALLM per abbassare la latenza automaticamente a seconda dei contenuti multimediali mostrati su schermo. Il Bezel-less design garantisce poi un aspetto minimal molto elegante al dispositivo, rendendolo adeguato a qualsiasi ambiente.

Lato audio figura il supporto alla codifica Dolby Digital Plus, e il sistema operativo è la piattaforma proprietaria TizenOS con applicazioni preinstallate come Netflix, Amazon Prime Video, DAZN e YouTube. Naturalmente, il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre di ultima generazione non può mancare e permette di visualizzare correttamente tutte le trasmissioni televisive raggiungibili con la tua antenna.

Lo smart TV Samsung in questione risulta disponibile su eBay a 379 euro grazie alla promozione resa disponibile da Monclick. La consegna è gratuita e avviene entro lunedì 3 luglio 2023 completando l’acquisto oggi, 27 giugno 2023. Il pagamento va effettuato tramite carta di credito o PayPal. In caso di problemi, il reso può essere effettuato entro 14 giorni pagando le spese di spedizione per la restituzione del televisore.

