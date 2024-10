Smart TV TLC 55" 4K: con soli 329€ porti a casa il meglio dalle Offerte Prime

Con la Smart TV TLC 55″ 4K hai tutto quello che ti serve per godere del tuo intrattenimento preferito alla migliore qualità possibile. Tutto questo e molto altro a un prezzo competitivo, ancora più basso grazie alla Festa delle Offerte Prime 2024 su Amazon. Acquistala adesso a soli 329,90€, invece di 499,90€.

Per quello che ha da offrire è un vero e proprio best buy. Infatti, grazie a Google TV integrato hai il miglior ecosistema per scaricare le tue app e i tuoi giochi preferiti. Libero accesso a tutti i contenuti quindi. Acquistandola con la tua iscrizione Prime hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo.

Smart TV TLC 55″ 4K: l’intrattenimento come mai lo avevi visto prima

Goditi il cinema direttamente a casa tua grazie alla Smart TV TLC 55″ 4K! Oggi la compri in offerta speciale su Amazon. Mettila in carrello a soli 329,90€. Si tratta di un’occasione imperdibile da prendere al volo subito. Grazie alla tecnologia 4K Ultra HD hai immagini dai dettagli spettacolari, colori vivaci e sfumature eccellenti.

Supportando il Dolby Audio hai un suono immersivo e avvolgente, per un’esperienza surround a 360 gradi. Inoltre, attivando la modalità Game Master 2.0 puoi vivere al massimo i tuoi videogiochi con una latenza bassissima e migliori impostazioni di immagine dedicate al gaming.

Acquista ora la tua TLC 55″ a soli 329,90€, invece di 499,90€.