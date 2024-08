Smart working: con la fibra Vodafone in offerta diventa più agile

Lavorare da casa è ormai una necessità quotidiana per molti di noi. Motivo in più per lavorare in smart working con una connessione internet affidabile e veloce. La fibra ottica di Vodafone garantisce entrambe le cose, migliorando la produttività e riducendo i problemi legati alla connessione.

L’offerta Internet Unlimited del provider, che si appoggia alla rete in fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit, costa adesso soltanto 25,90 euro al mese.

La fibra Vodafone rende più efficiente lo smart working

Oltre alla connessione incredibilmente veloce, Vodafone offre la possibilità di navigare tramite fibra mista FTTC o ADSL, garantendo così la copertura anche nelle aree non raggiunte dalla fibra FTTH. La linea telefonica con chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali è inclusa nel pacchetto.

Abbonarsi a Internet Unlimited è semplice e rapido. Basta visitare il sito di Vodafone, verificare la copertura e procedere all’attivazione dell’offerta. Il cliente avrà anche in comodato d’uso gratuito il modem Wi-Fi 6, un dispositivo che consente di navigare senza interruzioni, anche quando molti dispositivi sono connessi contemporaneamente. Inoltre, l’opzione Family+ permette di ottenere una SIM con minuti, SMS e Giga illimitati al costo aggiuntivo di appena 9,99 euro al mese.

Per chi vuole sottoscrivere il contratto con Vodafone, deve comunicare i dati dell’intestatario della linea fissa e, in caso di portabilità del numero, il codice di migrazione reperibile sulla bolletta dell’attuale operatore. Ciò facilita il passaggio a Vodafone.

Scegliendo Vodafone, non solo si ottiene una connessione Internet ad alta velocità, ma anche un pacchetto completo per soddisfare tutte le esigenze del lavoro da casa. I costi chiari e definitivi, con un contributo di attivazione di 19,95 euro una tantum, aumenta l’hype intorno all’offerta. Lo smart working ne gioverà sicuramente, vista la velocità fino a 2,5 Gigabit.