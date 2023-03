Smart working e cloud storage, una combinazione vincente?

Con la pandemia globale che ha colpito – negli ultimi anni – il mondo intero, molte aziende hanno dovuto fare i conti con una situazione senza precedenti. La necessità di riorganizzarsi rapidamente e trovare soluzioni innovative per la continuità aziendale, senza compromettere la salute dei propri dipendenti, è diventata essenziale. L’adozione dello smart working ha “soccorso” tantissimi lavoratori, che hanno potuto proseguire pur restando confinati in casa.

Anche oggi, tre anni più tardi, c’è chi ha mantenuto questa formula – anche in forma “ibrida” – perché più conveniente o ideale alla propria professione. Chi lavora da casa o fa la spola con l’ufficio ha tuttavia bisogno di strumenti che possano supportarlo anche a distanza. Tra i più importanti c’è il cloud storage, che offre tutta una serie di vantaggi volto a facilitare il lavoratore da remoto. E tra i servizi che più sono ben propensi ad adattarsi alle esigenze di ogni professionista c’è pCloud: uno tra i pochissimi del settore in grado di offrire spazi di archiviazione senza abbonamento. Paghi una volta, lo spazio sarà tuo per sempre. Un’opportunità che può fare la differenza.

Ma quanto costa un servizio come pCloud? Meno di quanto ti aspetti. I piani a vita partono da soli 199 per 500 GB di spazio, a 399 per 2 TB. Entrambi i prezzi, che sono tra l’altro scontati del 65% rispetto a listino, sono da considerarsi una tantum. Dopo l’acquisto iniziale, non dovrai più sostenere costi extra aggiuntivi.

Vantaggi di un cloud storage per il lavoro da remoto

Esploriamo i principali vantaggi che un cloud storage come pCloud può offrire a chi lavora in smart working. Si parte dall’accessibilità: la piattaforma ti consente di accedere in qualsiasi momento a tutti i tuoi file più importanti, da qualsiasi dispositivo scegli di collegarti, grazie alla sincronizzazione automatica. Non ti dimenticherai più alcun file sul PC in ufficio, se scegli di caricarlo nel tuo spazio cloud personale. Tra l’altro, esiste una funzionalità chiamata “pCloud Sync” che ti consente di scegliere una o più cartelle presenti nel PC e di sincronizzarle con pCloud Drive. Si tratta di un collegamento di tipo bidirezionale: ciò significa che nel momento in cui ne modifichi il contenuto dal tuo PC, lo stesso accadrà in Drive. Anche collaborare con i tuoi colleghi sarà un gioco da ragazzi, grazie alla possibilità di condividere link e cartelle.

Un’altra interessante funzionalità è quella legata al recupero file. Ti è mai capitato di cancellare o sovrascrivere per sbaglio un documento, una fotografia o un video? Con pCloud puoi scegliere di tornare a una versione precedente e recuperare file precedenti in pochissimi clic. L’elemento portante della piattaforma, però, è la sicurezza avanzata dei file. Riservatezza e privacy sono infatti garantiti grazie all’utilizzo di servizi cloud affidabili e sicuri, con crittografia AES 256-bit applicata su ogni singolo file e protezione TLS/SSL.

Infine, come non nominare la convenienza? pCloud è uno dei pochissimi provider che ti dà l’opportunità di ottenere il tuo spazio a vita e di usarlo per sempre, come preferisci. Il solo costo che dovrai sostenere è quello una tantum iniziale, dopodiché non sarai più legato a nessun abbonamento, né extra aggiuntivi. Risparmia fino all’80% di sconto grazie alla promozione in corso: il piano da 500 GB è in offerta a soli 199 euro, quello da 2 TB a 399 euro, mentre se hai bisogno di molto più spazio, per te c’è il piano da 10 TB a 1.190 euro.

