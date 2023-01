Smartphone Android economico: 89€ per questo TCL

Non tutti hanno bisogno di un telefono di ultima generazione: chi cerca uno smartphone Android economico può puntare oggi in direzione dell’offerta Amazon che propone il modello TCL 305i al prezzo finale di soli 89 euro. Si tratta della versione con un cavo aggiuntivo per la ricarica dalla lunghezza pari a un metro.

TCL305i: lo smartphone Android è ancora più economico

A livello di specifiche tecniche, il dispositivo integra un display da 6,52 pollici in alta risoluzione, processore da 1,50 GHz, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, fotocamere posteriore da 13 megapixel e frontale da 5 megapixel con riconoscimento facciale, Wi-Fi, Bluetooth e una batteria da 4.000 mAh. Il design è quello mostrato nell’immagine qui sotto. Per tutti gli altri dettagli è possibile consultare la descrizione completa.

Il sistema operativo preinstallato è Android nella sua Go Edition, con Assistente Google e pieno accesso alla piattaforma Play Store per il download delle applicazioni. In questo momento hai la possibilità di acquistare lo smartphone TCL 305i al prezzo finale di soli 89 euro, grazie all’offerta Amazon in corso.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito domani sarà a casa tua. È possibile scegliere tra due colorazioni per la scocca: il prezzo non cambia: Prime Black oppure Muse Blue.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.