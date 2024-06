Sconto 120€ sullo smartphone HONOR Magic6 lite (minimo storico)

Approfitta dello sconto di 120 euro proposto in questo momento dall’offerta a tempo su Amazon e acquista HONOR Magic6 lite al suo prezzo minimo storico. Vale per tutte le tre colorazioni lanciate ovvero Emerald Green, Midnight Black e Sunrise Orange. Lo smartphone offre un comparto hardware di alto livello e prestazioni fotografiche senza compromessi.

HONOR Magic6 lite: le specifiche dello smartphone

Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata MagicOS. Di seguito le specifiche tecniche più importanti, per l’elenco completo rimandiamo alla descrizione completa.

Display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 2652×1200 pixel;

processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 con CPU octa core e GPU Adreno A710;

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna;

Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.1;

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel;

fotocamera frontale da 16 megapixel;

NFC, GPS, Dual SIM e lettore di impronte digitali per l’autenticazione;

batteria da 5.300 mAh con ricarica rapida da 35 W.

Al prezzo finale di 279 euro, grazie allo sconto di 120 euro rispetto al listino, HONOR Magic6 lite è un’ottima scelta per chi cerca un nuovo smartphone dalle prestazioni di livello e con un design originale. Inoltre, puoi scegliere liberamente la colorazione che preferisci tra Emerald Green, Midnight Black e Sunrise Orange (in pelle vegana), la spesa non cambia.

Come scritto in apertura, si tratta di un’offerta a tempo e non sappiamo fimo a quando rimarrà disponibile. La spedizione è gestita da Amazon con la consegna gratuita a domicilio assicurata in pochi giorni se effettui l’ordine in questo momento. Il voto medio assegnato dalle recensioni pubblicate sull’e-commerce è 4,4/5 stelle.