Smartphone INDISTRUTTIBILE: doppio sconto per Blackview

Blackview BV5300 Plus non è il solito smartphone rugged: oggi in doppio sconto su Amazon, è davvero indistruttibile, grazie a un design unico nel suo genere. La resistenza ad acqua, polvere, urti, cadute accidentali e temperature estreme è garantita dalle certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H. Per approfittare dell’offerta devi solo attivare il coupon dedicato e applicare il codice promozionale H5RH54F8 che trovi nella scheda del prodotto.

Blackview BV5300 Plus: smartphone rugged in offerta

Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata Doke OS e accesso a Google Play per scaricare le applicazioni. Per conoscere tutti gli altri dettagli a proposito delle caratteristiche, dai uno sguardo alla pagina dedicata alla promozione.

Display da 6,1 pollici con risoluzione HD+ e luminosità 500 nit da utilizzare anche con i guanti;

processore octa core MediaTek Helio G72, 8 GB di RAM (fino a 12 GB con espansione virtuale) e 128 GB di memoria interna;

tre fotocamere posteriori con sensore principale da 13 megapixel con torcia LED e anteriore da 5 megapixel;

slot per microSD fino a 1 TB e supporto Dual SIM;

Wi-Fi, Bluetooth, 4G, GPS e NFC;

batteria da 6.580 mAh con porta USB-C e ricarica inversa.

Grazie al doppio sconto di oggi, invece di 699 euro lo paghi solo 139 euro. A questo prezzo, Blackview BV5300 Plus è un ottimo affare, se cerchi uno smartphone rugged che ti possa accompagnare ovunque. Come già scritto in apertura, devi solo attivare il coupon e applicare il codice promozionale H5RH54F8 .

Se lo ordini subito, entro domani sarà a casa tua con la consegna gratuita. La spedizione è gestita da Amazon attraverso la sua rete logistica, per il massimo dell’affidabilità e della puntualità.