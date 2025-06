Smartphone pieghevoli: il mercato cresce a rilento in Europa

Il mercato degli smartphone pieghevoli in Europa è cresciuto del 4% nel primo trimestre del 2025. Secondo il più recente report condiviso da Counterpoint Research, infatti, i pieghevoli rappresentano ora l’1,5% delle vendite totali di smartphone nel vecchio continente. La cifra mostra che nonostante diversi anni sul mercato, i device foldable sono ancora un segmento di nicchia con la crescita del mercato che si sta addirittura attenuando.

Smartphone pieghevoli: crescita a rilento in Europa durante il Q1 2025

Samsung è rimasta il leader indiscusso nel segmento con la sua quota di mercato del 41%. Tuttavia, ha perso una significativa quota di mercato rispetto allo scorso anno poiché i principali concorrenti hanno aumentato i loro portafogli.

Un ottimo esempio è Motorola, che ha superato Honor come secondo player leader in Europa e ora detiene una quota di mercato del 15%. Il Razr 50 è stato lo smartphone dell’azienda che più di ogni altro ha contribuito in tal senso.

Honor, invece, si piazza al terzo posto con una quota di mercato del 13%. Google, poi, è riuscito ad assicurarsi una quota di mercato dell’8% grazie alla solida domanda per il suo Pixel 9 Pro Fold. Tecno ha ottenuto la maggiore crescita nel mercato europeo dei telefoni pieghevoli poiché il suo Phantom V Fold 2 ha visto una domanda robusta, guidata in linea di principio dai suoi prezzi più convenienti.

A completare la classifica troviamo Xiaomi con una quota dell’8% e Oppo con una quota del 4%.

Per i mesi a venire, ci si aspetta una maggiore concorrenza tra tutti i marchi nel mercato pieghevole, in coincidenza con la riduzione dei prezzi al dettaglio e il miglioramento della crescita.