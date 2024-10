SmartPos Easy di Axerve: canone zero e commissioni dell'1%

Axerve, azienda leader nel settore dei pagamenti, ha presentato SmartPos Easy, un POS pensato per le piccole e medie imprese alla ricerca di una soluzione semplice e vantaggiosa. La novità principale di SmartPos Easy è l’assenza di un canone mensile fisso, rendendolo ideale per attività con volumi di transazioni variabili. A ciò si aggiungono una commissione dell’1% su ogni transazione, che consente di ottimizzare i costi operativi senza compromettere l’efficienza, e il rimborso delle commissioni tramite cashback del 50% se la richiesta viene presentata entro il 29 novembre.

Caratteristiche principali di SmartPos Easy di Axerve

Per i nuovi clienti che attivano POS Easy a Commissioni entro le 23:59 del 29 novembre 2024, è disponibile una promozione che offre un cashback del 50% sulle commissioni. Il rimborso delle commissioni verrà erogato tramite bonifico mensile, con pagamento posticipato da Fabrick, per ogni mese in cui la promozione è attiva.

Una delle caratteristiche più interessanti di SmartPos Easy è il canone zero, che permette alle aziende di evitare costi fissi, rendendo il servizio altamente flessibile. Questo lo rende particolarmente adatto per piccole attività o startup che desiderano contenere le spese iniziali legate alla gestione dei pagamenti.

Il servizio prevede una commissione estremamente competitiva pari all’1% su ogni transazione. Questo rappresenta un notevole vantaggio rispetto ad altre soluzioni sul mercato, che spesso impongono costi superiori. Le aziende possono così beneficiare di una gestione più conveniente e trasparente dei pagamenti elettronici, con un impatto ridotto sul margine di guadagno.

SmartPos Easy include il terminale PAX A920 Pro, un dispositivo all’avanguardia basato su Android. Questo terminale è dotato di connessione Wi-Fi e 4G e permette di gestire i pagamenti ovunque ci si trovi, e di una stampante integrata per emettere ricevute in tempo reale. Il design ergonomico e compatto lo rende ideale per qualsiasi attività commerciale. Costa 100€.

Axerve garantisce assistenza 7 giorni su 7, assicurando un servizio clienti efficiente e pronto a risolvere eventuali problemi tecnici. Questo rappresenta un valore aggiunto per le imprese che necessitano di continuità operativa, minimizzando i tempi di fermo del POS.

Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale di Axerve.