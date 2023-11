Smartwatch Fitbit Sense 2 quasi al MINIMO STORICO su Amazon (-24%)

Hai sempre voluto uno smartwatch ma non hai mai saputo quale modello acquistare? Le alternative sul mercato non mancano, ma non è semplice inquadrare il più adatto alle tue esigenze – ovviamente spendendo il meno possibile per risparmiare. Se però vuoi andare sul sicuro, puoi acquistare il Fitbit Sense 2 annunciato a metà 2022, in quanto ora viene venduto su Amazon al 24% in meno toccando quasi il prezzo più basso di sempre.

Perché acquistare Fitbit Sense 2

Fitbit Sense 2 è uno smartwatch ottimo prodotto sotto la guida di Google e compatibile con device dotati di sistemi operativi Android 9 e superiori, o iOS 15 e superiori. Progettato per essere indossato tutto il giorno, ha una batteria che garantisce anche oltre 6 giorni di autonomia con funzionalità come rilevazione continua del battito cardiaco, oltre 40 modalità di allenamento per il monitoraggio delle performance fisiche, visualizzazione di stress e qualità del sonno, ma anche microfono e altoparlante integrati per chiamare a mani libere via Bluetooth.

In questo caso specifico l’orologio viene venduto nella colorazione grigio scuro, ma il display resta sempre da 1,34 pollici di diagonale con un form factor estremamente comodo. Tra le novità introdotte rispetto alla generazione precedente figurano soprattutto i nuovi sensori Body Response per tracciare l’attività elettrodermica continua e rilevare segni di fibrillazione atriale. Insomma, non solo è utile per essere più “smart”, ma anche per tutelarsi in ogni istante della giornata.

Per un periodo di tempo limitato potrai quindi acquistarlo a 229 euro anziché 299,95 euro, con consegna gratuita anche in un giorno. Il pagamento, inoltre, può essere effettuato a rate con Cofidis senza interessi. Ricordiamo, infine, che il minimo storico è pari a 223,63 euro stando al grafico di Keepa; per questo motivo, consigliamo caldamente di procedere con l’acquisto, a meno che non si voglia tentare la sorte attendendo il Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.