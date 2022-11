Smartwatch INEYES ricco di funzioni a soli 39€, lo trovi su Amazon

Perché rinunciare al massimo se puoi averlo a un prezzo decisamente vantaggioso? È questa la concezione vincente dello Smartwatch INEYES. È davvero completo di tutte le funzionalità possibili e immaginabili per la tua salute e non solo. Acquistalo adesso a soli 39,99 euro, invece di 69,99 euro.

Ottieni questo prezzo speciale applicando il coupon 10 euro visibile sulla pagina di Amazon. Perché INEYES è così speciale? Principalmente per il suo design piacevole e senza tempo che include anche 2 cinturini, uno sportivo in morbido silicone e l’altro elegante in maglia milanese. È disponibile in 3 colorazioni:

Grazie alla sue funzionalità potrai anche rispondere alle chiamate, leggere messaggi e vedere le notifiche del tuo smartphone. Il tutto in un ampio display full touch HD da 1,7 pollici. Immagini di qualità e alta sensibilità al tocco sono le due caratteristiche vincenti che si completano con la testata fluidità per un’ottima esperienza utente.

Smartwatch ENEYES: oltre ogni limite

Supera ogni limite con lo Smartwatch ENEYES tuo a soli 39,99 euro, invece di 49,99 euro. Questo prezzo speciale lo ottieni grazie al coupon visibile sulla pagina di Amazon. Non solo risparmierai, ma avrai al polso un perfetto personal trainer in grado di monitorare i tuoi allenamenti e la tua salute.

Grazie al preciso cardiofrequenzimetro questo dispositivo monitora in tempo reale la tua frequenza cardiaca e ti segnala anche relative anomalie. Inoltre, avrai sempre sotto controllo l’ossigenazione del sangue. Dulcis in fundo, saprai anche come va la tua pressione arteriosa. Tutti i dati sono consultabili nella praticissima app FitCloudPro.

Quadranti personalizzabili, monitoraggio del sonno, previsioni del tempo, messaggi chat e 18 modalità sportive sono altre funzionalità incluse in questo prodotto. Fai l’affare del giorno, acquista lo Smartwatch ENEYES tuo a soli 39,99 euro, invece di 49,99 euro. Lo trovi solo su Amazon.

