Smetti di pagare ogni mese per il tuo spazio cloud! Con pCloud Lifetime paghi una volta sola per sempre fino a 10TB quasi a metà prezzo.
Smetti di pagare ogni mese: pCloud Lifetime quasi a metà prezzo
Smetti di pagare ogni mese per il tuo spazio cloud! Con pCloud Lifetime paghi una volta sola per sempre fino a 10TB quasi a metà prezzo.
Smetti di pagare ogni mese per il tuo spazio cloud dove tenere ricordi, file importanti e contenuti vari accessibili da tutti i tuoi dispositivi. Grazie a pCloud Lifetime ottieni fino a 10TB e paghi una sola volta per sempre. Approfitta subito dell’incredibile offerta disponibile. Scegli il tuo piano per sempre ora a metà prezzo.

Grazie ai piani a vita di pCloud paghi i giga che ti servono una tantum e li mantieni sempre, non scadono mai. Potrai scegliere tra tre taglie, in base alle tue esigenze. Se sei un utente medio che cerca spazio per foto, video e altri contenuti multimediali allora il piano Premium 500 GB è perfetto. Lo paghi una volta sola 199 euro, anziché 299 euro, con pagamento unico e hai 500GB di spazio e 500 GB di traffico link condiviso.

Se hai bisogno di più spazio perché sei un appassionato di foto e video allora ti consigliamo il piano Premium Plus 2 TB a soli 399 euro, invece di 599 euro, con pagamento unico. Grazie a questa soluzione avrai 2TB di spazio e 2TB di traffico link condiviso. Invece, se sei un professionista e hai bisogno di tanto spazio devi assolutamente selezionare il piano Ultra 10 TB che a soli 1190 euro, anziché 1890 euro, con pagamento unico, offre 10TB di spazio e 2TB di traffico link condiviso.

Tutto quello che includono i piani pCloud Lifetime

Il vantaggio di scegliere pCloud Lifetime è che tra i tre piani cambia solo la taglia, ovvero i giga disponibili di cloud. Scegli il tuo piano per sempre ora a metà prezzo. Incluse avrai le stesse funzionalità premium, senza alcuna differenza tra i vari piani:

  • sicurezza TLS/SSL e crittografia 256-bit AES per una protezione di livello militare;
  • gestione file ideale con possibilità di caricare qualsiasi dimensione senza limiti di velocità di trasferimento, ripristino versioni precedenti dei file e fino a 30 giorni per il recupero;
  • condivisione con link protetti da password;
  • player integrato per musica e video;
  • app multi-dispositivo per accedere ai tuoi file da qualsiasi dispositivo;
  • caricamento automatico del rullino fotografico;
  • trasferimento e backup dei dati senza sforzo da qualsiasi cloud.
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 feb 2026

Osvaldo Lasperini
10 feb 2026
