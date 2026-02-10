Smetti di pagare ogni mese: pCloud Lifetime quasi a metà prezzo

Smetti di pagare ogni mese per il tuo spazio cloud dove tenere ricordi, file importanti e contenuti vari accessibili da tutti i tuoi dispositivi. Grazie a pCloud Lifetime ottieni fino a 10TB e paghi una sola volta per sempre. Approfitta subito dell’incredibile offerta disponibile. Scegli il tuo piano per sempre ora a metà prezzo.

Grazie ai piani a vita di pCloud paghi i giga che ti servono una tantum e li mantieni sempre, non scadono mai. Potrai scegliere tra tre taglie, in base alle tue esigenze. Se sei un utente medio che cerca spazio per foto, video e altri contenuti multimediali allora il piano Premium 500 GB è perfetto. Lo paghi una volta sola 199 euro, anziché 299 euro, con pagamento unico e hai 500GB di spazio e 500 GB di traffico link condiviso.

Se hai bisogno di più spazio perché sei un appassionato di foto e video allora ti consigliamo il piano Premium Plus 2 TB a soli 399 euro, invece di 599 euro, con pagamento unico. Grazie a questa soluzione avrai 2TB di spazio e 2TB di traffico link condiviso. Invece, se sei un professionista e hai bisogno di tanto spazio devi assolutamente selezionare il piano Ultra 10 TB che a soli 1190 euro, anziché 1890 euro, con pagamento unico, offre 10TB di spazio e 2TB di traffico link condiviso.

Tutto quello che includono i piani pCloud Lifetime

Il vantaggio di scegliere pCloud Lifetime è che tra i tre piani cambia solo la taglia, ovvero i giga disponibili di cloud. Scegli il tuo piano per sempre ora a metà prezzo. Incluse avrai le stesse funzionalità premium, senza alcuna differenza tra i vari piani:

sicurezza TLS/SSL e crittografia 256-bit AES per una protezione di livello militare;

TLS/SSL e crittografia 256-bit AES per una protezione di livello militare; gestione file ideale con possibilità di caricare qualsiasi dimensione senza limiti di velocità di trasferimento , ripristino versioni precedenti dei file e fino a 30 giorni per il recupero;

, ripristino versioni precedenti dei file e fino a 30 giorni per il recupero; condivisione con link protetti da password ;

; player integrato per musica e video;

per musica e video; app multi-dispositivo per accedere ai tuoi file da qualsiasi dispositivo;

per accedere ai tuoi file da qualsiasi dispositivo; caricamento automatico del rullino fotografico ;

; trasferimento e backup dei dati senza sforzo da qualsiasi cloud.