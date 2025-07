Smettila di perdere tempo con le password: NordPass fa tutto per te

NordPass è considerato uno dei migliori password manager attualmente disponibili. Infatti non è solamente un generatore di password e un archivio sicuro per le tue credenziali d’accesso, ma un modo innovativo per semplificare la gestione degli accessi a ogni sito, piattaforma, app o servizio digitale. Oggi lo trovi in offerta a 1,49€ al mese per i primi 24 mesi (invece di 2,99€), pagando l’intero abbonamento 35,76€ invece di 71,76€. Attiva ora NordPass.

Perché scegliere NordPass

Con NordPass puoi salvare in modo illimitato tutte le tue credenziali, generare password sicure con un clic e compilarle automaticamente ogni volta che ne hai bisogno. Sei tu a decidere con NordPass che ti segnala le password troppo deboli o che utilizzi da troppo tempo così da consentirti di aggiornarle prima che sia troppo tardi. Inoltre NordPass ti avvisa in caso di fughe di dati sul web e mantiene tutto sincronizzato sui tuoi dispositivi, così hai sempre accesso alle tue password ovunque tu sia, da PC, smartphone o tablet.

Ma non è finita qui. Con NordPass puoi proteggere l’accesso al tuo archivio con l’autenticazione a due fattori o il riconoscimento biometrico, e se succede qualcosa puoi condividere le password in modo sicuro con una persona di fiducia. Puoi anche conservare note importanti e carte di credito in un ambiente cifrato, restando sempre al sicuro.

A differenza dei password manager integrati nei browser, NordPass integra strumenti di sicurezza avanzati, è disponibile su qualsiasi dispositivo e ti mette a disposizione un servizio di assistenza clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Approfitta ora della promozione per avere NordPass con il 50% di sconto e scoprire come la tua sicurezza possa essere qualcosa di semplice, senza stress e preoccupazioni. Acquista NordPass, hai anche la garanzia soddisfatto o rimborsato per 30 giorni. Con soli 35,76€ hai accesso al servizio per due anni.