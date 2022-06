Snake Keylogger ritorna in attività nei file PDF

Check Point Software ha pubblicato il Global Threat Index di maggio 2022 che elenca i malware più diffusi su computer e smartphone. La top 10, sempre guidata da Emotet, include solo una novità rispetto al mese di aprile. Si tratta di Snake Keylogger, ritornato in circolazione dopo aver cambiato il metodo per infettare i dispositivi. Tutte le minacce informatiche recenti vengono rilevate e bloccate dalle soluzioni di sicurezza offerte da Bitdefender.

Il ritorno di Snake Keylogger

Dopo una lunga assenza, Snake Keylogger rientra nella top 10 e si colloca all’ottavo posto. Come si può intuire dal nome, la sua principale funzionalità è registrare i tasti premuti dagli utenti e inviare i dati al server remoto. Finora veniva distribuito via email con allegati Word o Excel contenenti macro infette. Recentemente Microsoft ha disattivato l’esecuzione delle macro VBA in documenti scaricati da Internet, quindi il malware viene ora diffuso tramite file PDF.

I PDF sono ritenuti più sicuri rispetti ad altri tipi di file. In realtà esistono gli stessi rischi dei file Office perché i cybercriminali inseriscono link e contenuti multimediali che installano Snake Keylogger sul computer. È necessario quindi prestare attenzione agli allegati e utilizzare una soluzione di sicurezza che intercetti i file pericolosi.

Come detto non ci sono altre novità nella top 10, quindi al primo posto c’è Emotet, seguito da Formbook, Agent Tesla, Lokibot, XMRig, Glupteba, Ramnit, Snake Keylogger, Phorpiex e Remcos. I malware più diffusi su Android sono sempre AlienBot, FluBot e xHelper.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.