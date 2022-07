Snapchat for Web: da oggi anche sui computer

Con l’obiettivo di offrire una nuova modalità di interazione con la piattaforma, oggi Snap annuncia il debutto di Snapchat for Web. Il nome scelto è già di per sé piuttosto esplicativo per comprendere di cosa si tratta: è sostanzialmente un’interfaccia accessibile da browser (inizialmente solo Google Chrome) su computer desktop.

Cos’è e come funziona Snapchat for Web

L’indirizzo da raggiungere per mettere alla prova la nuova funzionalità è semplicemente web.snapchat.com. Al momento, però, non risulta ancora disponibile in Italia. Si tratta infatti di una novità riservata in un primo momento a coloro che si trovano nei territori di Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Il rollout proseguirà poi più avanti interessando anche Francia, Germania, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, prima di raggiungere in ultima istanza i mercati mancanti. Non è però dato a sapere quando.

Ogni giorno, 332 milioni di persone aprono Snapchat sui loro telefoni e, attraverso la nostra fotocamera, possono iniziare a conversare con i loro amici reali. Oggi introduciamo Snapchat fot Web, un nuovo modo per la nostra community di rimanere connessa attraverso la nostro fotocamera quando si trovano al computer.

Attraverso questa modalità è possibile avviare una chiamata oppure scambiare messaggi in chat beneficiando di gran parte degli strumenti già ben collaudati nell’applicazione mobile.

Snapchat for Web è una funzionalità esclusiva per gli abbonati con sottoscrizione Snapchat+ attiva. Introdotta a fine giugno, offre alcune caratteristiche aggiuntive, a fronte di una spesa mensile quantificata in 3,99 dollari. Non a caso, i paesi in cui risulta al momento disponibile sono Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Australia, Nuova Zelanda, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.

Il libro “Snapchat for beginners” di Jay Brian spiega come utilizzare l’app e fornisce consigli utili per a orientarsi tra le sue funzionalità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.