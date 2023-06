Soda PDF, 25% di sconto sul costo iniziale: approfitta ora

Per coloro che utilizzano frequentemente file PDF, disporre di un software in grado di creare, modificare, convertire e firmare documenti in modo rapido e semplice è estremamente cruciale.

Consigliamo vivamente di provare Soda PDF, in quanto è il software PDF più completo e potente attualmente disponibile, con la versione completa scontata del 25%.

Soda PDF è stato progettato tenendo conto delle tue esigenze e preferenze. Presenta una serie di strumenti PDF intuitivi che possono essere facilmente scaricati sul tuo personal computer o accessibili online tramite il tuo browser o dispositivo mobile.

Scopri le illimitate capacità di modifica di Soda PDF

Utilizzando Soda PDF, hai la possibilità di:

convertire file da vari formati tra cui Word, Excel, PowerPoint, HTML e immagini per generare file PDF senza sforzo;

da vari formati tra cui Word, Excel, PowerPoint, HTML e immagini per generare file PDF senza sforzo; convertire i file PDF in una varietà di altri formati di file, inclusi Word, Excel, PowerPoint, HTML e immagini;

di file, inclusi Word, Excel, PowerPoint, HTML e immagini; aggiungere o eliminare testo, disegnare, includere timbri ed evidenziare paragrafi, con la modifica dei file PDF che diventa semplificata.

Inoltre puoi unire e comprimere i file PDF in modo da ridurre le dimensioni e ottimizzare lo spazio di archiviazione, firmare elettronicamente i file PDF con un certificato digitale o la tua firma digitale, proteggere i file PDF impostando delle autorizzazioni d’uso o usando una password.

Infine puoi usare la funzione OCR, che trasforma i documenti scansionati o le immagini in PDF modificabili.

I professionisti che cercano un mezzo intelligente ed efficiente per la gestione dei file troveranno in Soda PDF la soluzione ideale.

Le sue funzionalità avanzate di sicurezza e collaborazione includono il controllo vocale, la modalità oscura e la navigazione gestuale.

Gli utenti possono anche preparare e inviare direttamente i propri contratti per la firma digitale tramite Soda PDF.

Agisci immediatamente per ottenere il massimo dall’offerta esclusiva di Soda PDF cliccando sul link qui sotto:

Puoi optare per la versione di prova gratuita del software ed esplorare tutte le sue funzionalità per due settimane.

Al termine del periodo di prova, puoi acquistare la versione completa con lo sconto del 25% rispetto al suo costo originale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.