Soda PDF: crea, modifica e converti PDF pagando il 55% in meno

Desideri creare, modificare e convertire i tuoi file PDF in modo personalizzato? Oggi è il giorno giusto per farlo.

Soda PDF, lo strumento TOP per l’editing e la conversione dei PDF che stavi cercando, è tuo con lo sconto del 55%. Vediamo questo software nei dettagli.

Soda PDF: ecco perché non devi lasciarti perdere questa occasione

La modifica di un documento può rappresentare una sfida; tuttavia, se usi Soda PDF, tutto diventa estremamente agevole.

È possibile creare, modificare o rimuovere il testo direttamente all’interno del PDF. Inoltre, è possibile disegnare, apporre timbri, cancellare e evidenziare paragrafi con grande facilità.

Con Soda PDF puoi modificare i tuoi documenti senza far abbassare la qualità. Puoi mettere insieme diversi tipi di file, come Word, Excel e PowerPoint, in un solo PDF.

Puoi anche cambiare l’ordine o togliere pagine dal tuo PDF facilmente e fare in modo che il tuo PDF sia più piccolo senza che diventi difficile da leggere. In questo modo, i tuoi documenti saranno sempre chiari e leggibili.

Devi siglare un accordo in un baleno? Con Soda PDF, puoi farlo online ovunque ti trovi. Puoi tracciare le firme, inviare promemoria e gestire i firmatari.

Puoi anche personalizzare i tuoi pacchetti e decidere l’ordine delle firme. La tua firma è a portata di clic, quindi non c’è bisogno di stressarti.

Sei mai stato alla ricerca di un modo per estrarre dalle immagini un testo? Con Soda PDF, questo diventa possibile.

Il software scannerizza in automatico le immagini e riconosce il testo al loro interno. Inoltre, è possibile selezionare manualmente le aree dell’immagine per riconoscere il testo e convertire in PDF modificabili singole o multiple pagine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.