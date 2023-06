Soda PDF in prova gratuita: scaricalo subito

Per i professionisti che si occupano regolarmente di documenti importanti come certificati, atti e altri file, avere accesso a strumenti efficienti che consentono la conversione, la modifica e la lettura dei file PDF è assolutamente fondamentale.

L’accesso alle funzionalità necessarie per la modifica o la conversione di un documento PDF può richiedere un costo, come spesso accade.

Fortunatamente, questo problema non riguarda Soda PDF. Questo software intuitivo offre ai suoi utenti funzionalità gratuite per la modifica, la trasformazione e altre funzioni. Inoltre, incorpora la capacità di eseguire l’OCR.

Prova gratuita con Soda PDF: approfittane subito

Con Soda PDF, hai la possibilità di leggere, modificare e modificare i tuoi file PDF utilizzando un unico strumento.

Il software ha la capacità di operare con tutti i formati Adobe PDF senza alcuna restrizione. Consente inoltre ai suoi utenti di trasformare più di 300 formati di file, inclusi Excel, Word, PowerPoint, immagini e vari altri, in documenti PDF.

Con la praticità come priorità assoluta, l’interfaccia utente è stata progettata per includere una barra superiore che classifica tutte le funzionalità del programma per un facile accesso.

In qualsiasi momento, sarai in grado di individuare qualsiasi funzione richiesta in modo rapido e semplice utilizzando questo metodo.

Con l’aiuto di software come Soda PDF, la tecnologia OCR consente la scansione e la conversione di documenti cartacei in formato digitale modificabile.

Utilizzando, invece, il riconoscimento del testo, diventa possibile apportare modifiche future con facilità ed efficienza.

Dopo la prova gratuita, optando per l’abbonamento annuale puoi accedere a funzionalità avanzate a cui prima non potevi accedere.

Tra le impressionanti funzionalità offerte ci sono la possibilità di aggiungere firme elettroniche legalmente riconosciute e misure di sicurezza PDF avanzate, come il controllo degli accessi per la modifica e le password crittografate con la tecnologia AES a 256 bit.

Nel caso in cui la funzionalità del lettore non soddisfi le tue aspettative, puoi optare per un rimborso entro i primi 30 giorni dall’acquisto.

Per provare il software, devi soltanto fare clic sul link qui sotto per scaricare Soda PDF gratuitamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.