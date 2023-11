SodaPDF, sconto del 55% sul piano annuale: approfittane subito

SodaPDF è compatibile con tutti i formati PDF di Adobe e può essere scaricato per creare dei documenti da differenti formati di file, come Excel, Word, PowerPoint. Ma anche per proteggere i PDF e certificare la validità dei contenuti creando certificati digitali e firme elettroniche grazie a E-Sign.

Se stai leggendo questo articolo probabilmente sei interessato e vuoi sapere di più su questo software. Non ne hai mai sentito parlare? Non preoccuparti perchè di seguito troverai tutte le sue caratteristiche. Non a caso, si tratta di un software che può essere utile a tutti coloro che, per lavoro o per passione, trascorrono la maggior parte del tempo a creare lavori di editing. SodaPDF nasce con l’obiettivo di offrire a tutti gli utenti la possibilità di creare, modificare e proteggere i file in PDF riducendo considerevolmente i tempi di lavoro. Visto che parliamo di uno strumento che nasce con l’intento di aiutare gli utenti, viene offerto anche con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

SodaPDF: i piani disponibili

Puoi scegliere tra due piani, Piano ad Accesso Completo e Piano Annuale. Vediamo nel dettaglio il costo di ciascuno di questi piani e le caratteristiche che li contraddistinguono.

Piano ad Accesso Completo per 14 giorni: disponibile al costo di 1,97 euro. Include elaborazione illimitata di documenti, accesso online Illimitato, conversione in vari formati (Word, Excel, Powerpoint, immagini….) e password per proteggere i documenti;

Piano Annuale: disponibile al costo di 59 euro. Offre elaborazione illimitata di documenti, accesso online Illimitato, conversione in vari formati (Word, Excel, Powerpoint, immagini….) e password per proteggere i documenti.

Il piano Annuale è attualmente disponibile al costo di 59 euro, anzichè 130, grazie ad uno sconto del 55% che lo rende ancora più conveniente. Inoltre, per entrambi i piani SodaPDF inlcude 30 giorni soddisfatti o rimborsati, assistenza clienti gratis e se vuoi annullare l’abbonamento sei libero di farlo in qualsiasi momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.