Soldo e i suoi prodotti: una panoramica sui piani disponibili

Soldo è un istituto di moneta elettronica che è stato autorizzato e viene regolamentato dalla Financial Conduct Authority (FCA) e opera con una licenza da parte della Banca Centrale Irlandese.

Soldo semplifica la gestione delle spese attraverso un sistema che ha tre punti luce: carte aziendali per i dipendenti, app mobile per i pagamenti e web console di controllo delle spese. Scopri i piani disponibili.

La politica dell’istituto è quella di semplificare al massimo la gestione delle spese con un sistema composto da tre punti principali: una carta aziendale a favore dei dipendenti, un’app mobile per effettuare pagamenti e una console web per gestire le spese.

I tre punti menzionati sopra sono i seguenti:

pagamenti autonomi da parte dei dipendenti aziendali tramite le carte Mastercard;

verifica tramite app delle transazioni, con l’aggiunta di foto di scontrini e note spesa;

tutto viene tenuto sotto controllo dalla console Web, tra cui uscite, gestione delle carte e integrazione dei software.

Ma c’è di più: vediamo cosa.

I piani dei prodotti Soldo

Soldo mette a disposizione tre piani: Start, Pro e Premium. Il piano Start prevede carte prepagate gratuite per i dipendenti con fondi sufficiente per lo svolgimento del proprio lavoro. Il titolare dell’azienda potrà tenere sotto controllo in tempo reale ogni spesa nonostante abbia delegato i pagamenti.

Il piano Pro permette di gestire le spese aziendali partendo dal pagamento e arrivando alla riconciliazione. Tutte le spese dei dipendenti vengono tracciate. Inoltre, dopo ogni pagamento, si possono caricare le foto delle ricevute e allegare ad esse la transazione nell’app.

Infine il piano Premium, con cui si possono gestire le spese aziendale dalla A alla Z. È piano flessibile, personalizzabile e completo, che si adatta perfettamente alle esigenze di business. Si possono filtrare le spese per facilitare la contabilità e assegnare carte a un team per tipologia di spesa o progetto.

Per richiedere una carta aziendale per uno dei piani di cui sopra, è necessario accedere a questa pagina e inoltrare la richiesta.

