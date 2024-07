Solo 280€ per il Samsung Galaxy A54? Dai un'occhiata su eBay

Il Samsung Galaxy A54 Enterprise Edition è lo smartphone ideale per chi cerca qualità a prezzo conveniente. Grazie al suo ecosistema intuitivo e ben integrato, vivi un’esperienza utente soddisfacente e piena. Oggi è in offerta speciale su eBay. Acquistalo adesso a soli 280€.

Per ottenere questo prezzo basta inserire il Coupon PSPRLUG24 nella sezione “Codici Sconto” presente alla pagina del metodo di pagamento. Il tuo ordine gode della Garanzia Cliente eBay e del Servizio eBay Premium. Inoltre hai la consegna gratuita. Infine, con PayPal, paghi in 3 rate a tasso zero.

Samsung Galaxy A54 Enterprise Edition: un fulmine

Le prestazioni del Samsung Galaxy A54 Enterprise Edition sono molto buone. Il processore Octa-core risponde molto bene all’utilizzo intensivo e permette funzionalità avanzate nonostante un ottimo consumo energetico. La batteria da 5000 mAh assicura tanta autonomia e una giornata intera.

Il display Infinity-O da 6,4 pollici è abbastanza ampio da soddisfare le esigenze di intrattenimento in mobilità. Portalo sempre con te e guarda contenuti anche sotto la luce diretta del sole senza problemi. Con 8GB di RAM e 128GB di ROM è super fluido e capiente.

Il multitasking per questo telefono è normale amministrazione. La tecnologia 5G con SIM compatibile garantisce una connessione stabile e ancora più veloce. Acquista il tuo Galaxy A54 a soli 280€ con PSPRLUG24.