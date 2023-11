Solo 899€ per il nuovo iPhone 15 da 256GB

Solo su eBay acquisti il nuovo Apple iPhone 15 256GB a soli 899,90 euro, invece di 1109 euro. Si tratta di un prezzo decisamente vantaggioso per questo modello da poco uscito in Casa Cupertino. Scopri tutte le caratteristiche vincenti di uno smartphone a cui non manca nulla e che, soprattutto, offre velocità e prestazioni eccezionali in qualsiasi situazione. Tra l’altro, con eBay, hai anche la consegna gratuita e la possibilità di pagare a rate tasso zero.

iPhone 15 256GB: smartphone premium a prezzo speciale

Apple iPhone 15 256GB è uno smartphone iOS di ultimissima generazione in grado di offrire prestazioni elevate a utenti esigenti. Dotato di un display OLED all-screen da 6,1 pollici e tecnologia Super Retina XDR, offre immagini perfette e ricche di dettagli. Con il nuovo modello hai la fantastica Dynamic Island inclusa. Inoltre, grazie al processore A16 Bionic puoi dire addio a rallentamenti e latenze.

Acquistalo ora a soli 899,90 euro, invece di 1109 euro. Tra l’altro, con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 299,96 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.

