Solus 4.6: Mesa 24.2 e altre novità per la distribuzione Linux

Gli sviluppatori hanno da poco rilasciato Solus 4.6, una distribuzione Linux basata su Debian e pensata specificamente per personal computer casalinghi o da ufficio, con supporto a diversi ambienti desktop a scelta dell’utente, tra cui Budgie, GNOME, KDE Plasma o Xfce e diversi software e componenti preinstallati.

Solus 4.6: nuovo aggiornamento per la distribuzione Linux basata su Debian

Solus 4.6 è ancora basato sul kernel Linux 6.10, aggiornando alcuni componenti come la libreria grafica Mesa 24.2, che consente maggiori prestazioni in ambito videoludico e nei software di grafica. Viene anche aggiornata la cartella usr-merge, dove si è lavorato per garantire una compatibilità con altre distribuzioni come Fedora Linux.

Oltre a includere sempre i classici ambienti desktop già citati inizialmente, questi sono naturalmente stati aggiornati a versioni più recenti, nello specifico Budgie 10.9.2, GNOME 46.5 , KDE Plasma 6.1.5 (quest’ultimo accompagnato da KDE Frameworks 6.6 e KDE Gear 24.08.1) e Xfce 4.18. Proprio quest’ultimo, che era stato introdotto nella versione 4.5 del sistema operativo, utilizza ora nella nuova versione MATE come gestore archivi predefinito, sostituendo Filler Role di GNOME, oltre a XReader di Linux Mint come visualizzatore predefinito per i documenti e il plugin in per il cambio di lingua nella tastiera.

Chi sceglie di installare un’edizione GNOME o KDE Plasma di Solus 4.6, potrà beneficiare del supporto per i relativi centri software nativi, ovvero GNOME Software e Plasma Discover, oltre al proprietario Solus Software Center. I centri software sono ancora sperimentali e permettono di semplificare l’installazione di pacchetti Flatpak da Flathub.

La nuova versione del sistema è già disponibile al download dalla pagina ufficiale in tutte le edizioni sopracitate, solamente per PC a 64-bit. Chi fa già uso del sistema operativo dovrà solo aggiornare la sua installazione attraverso il gestore pacchetti predefinito, grazie al modello di rilascio “rolling-release” con cui è soltanto necessario installare il sistema una volta per ricevere il resto dei futuri aggiornamenti.