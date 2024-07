Sondaggio Lidl: torna all'attacco la mail truffa svuota conto

Lidl è uno dei discount più famosi in Italia, tanto che i cybercriminali stanno sfruttando nuovamente una mail truffa mail molto pericolosa. Si tratta di un grande ritorno nel mondo dei raggiri, il finto sondaggio. Chi non vorrebbe ricevere un set di utensili elettrici Parkside o un buono spesa di 100€? L’obiettivo dei cybercriminali è quello di far credere al destinatario della mail che questi premi li può ricevere semplicemente rispondendo ad alcune domande.

Pressoché simile alla recente email phishing a tema Shein, anche in questo caso il procedimento è molto simile. L’utente clicca sul link per partecipare al presunto sondaggio che dà diritto alla vincita di un premio indicato nel testo della mail. Una volta completate le risposte un sistema automatizzato fa credere che è in corso il controllo delle risposte e la verifica della disponibilità del premio a magazzino e se è il fortunato vincitore.

Ovviamente, in questa mail truffa del finto sondaggio Lidl, tutti vincono. Infatti, i criminali che hanno realizzato questo attacco phishing, aspettano solo il momento che l’utente inserisca i dati della carta di credito per sbloccare la spedizione a un costo simbolico di soli 2€ a fronte di un premio che raggiunge e/o supera i 100€. Peccato però che tutti i dati finiscono nelle mani di questi cybercriminali che tenteranno di svuotare il conto della vittima.

Lidl e il finto sondaggio: come proteggersi da questa mail truffa

Ovviamente Lidl non c’entra nulla con il finto sondaggio diffuso tramite una mail truffa. Il logo del brand viene sfruttato dai cybercriminali per catturare l’attenzione del destinatario e aumentare il numero delle vittime che cadono nella trappola. Ad ogni modo puoi difenderti contro questi attacchi informatici mettendo in campo alcuni accorgimenti: