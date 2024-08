Song Search è disponibile per gli utenti di Circle to Search

“Song Search“, la funzione di ricerca dei brani e degli audio in Circle to Search, è in fase di rollout. La funzione è stata individuata sulle ammiraglie Samsung Galaxy, ma presto dovrebbe essere disponibile su tutti i telefoni che supportano Circle to Search.

“Song Search”: il futuro della scoperta musicale

La nuova funzione, denominata “Song Search“, consentirà agli utenti di identificare non solo le canzoni in riproduzione sui loro dispositivi, ma anche quelle presenti nell’ambiente circostante. Che si tratti di una melodia in sottofondo o di un motivo canticchiato, Circle to Search sarà in grado di riconoscerlo e fornire informazioni dettagliate sul brano.

Un’interfaccia intuitiva

Per usare la nuova funzione Song Search di Circle to Search, bisognerà innanzitutto aprire l’app come al solito. A questo punto, accanto alla barra di ricerca, comparirà un nuovo pulsante con l’icona di una nota musicale. Premendo questo pulsante, si attiverà la modalità di ascolto di Song Search.

L’app analizzerà quindi la canzone riprodotta in quel momento dal dispositivo o presente nell’ambiente circostante, per poi effettuare una ricerca approfondita e fornire i dettagli del brano identificato. In questo modo, con un semplice tocco, Circle to Search sarà in grado di riconoscere qualsiasi canzone e mostrarne titolo, artista, album e altre informazioni rilevanti.

Disponibilità e compatibilità

Sebbene al momento la funzione sia stata individuata sulle ammiraglie Samsung Galaxy, si prevede che presto sarà disponibile su tutti i telefoni che supportano Circle to Search. Nonostante alcuni problemi iniziali riscontrati durante le dimostrazioni, probabilmente dovuti a questioni lato server, la ricerca dovrebbe funzionare ovunque, aprendo un mondo di possibilità per gli appassionati di musica, che ora avranno un’alternativa in più a Shazam e YouTube.