Sony sospende la produzione di PlayStation VR2

Sony ha sospeso la produzione del visore per la realtà virtuale finché non verranno vendute le unità in magazzino. Il Playstation VR2, annunciato a febbraio 2023, non ha ottenuto un grande successo, principalmente per la scarsa disponibilità di contenuti. L’azienda giapponese ha tuttavia promesso il supporto per PC entro fine anno.

Solo 1,7 milioni di PS VR2 venduti

Sony non ha confermato l’indiscrezione di Bloomberg, ma la fonte è piuttosto affidabile. PlayStation VR2, disponibile dal 22 febbraio 2023, permette di immergersi nei giochi attraverso il collegamento alla PlayStation 5. Non è quindi un visore standalone per la realtà virtuale, come il Quest 2 di Meta. Il prezzo è 599,99 euro.

Sony ha prodotto oltre 2 milioni di visori da febbraio 2023. Secondo le rilevazioni di IDC, l’azienda giapponese ha consegnato circa 1,7 milioni di unità, ma il numero è diminuito gradualmente nel corso dei mesi. Nel quarto trimestre 2023, che include il periodo natalizio, Sony ha consegnato solo 325.000 unità, quindi è evidente la scarsa domanda.

L’accumulo di unità invendute è dovuto a diversi fattori, uno dei quali è il prezzo (superiore a quello della PlayStation 5). Ci sono inoltre pochi giochi compatibili e manca anche la retrocompatibilità con i titoli per la prima versione del visore.

A fine febbraio, Sony ha annunciato il licenziamento di 900 dipendenti e la chiusura dello studio di Londra che sviluppava giochi VR. Le vendite potrebbero aumentare quando verrà aggiunto il supporto per PC entro fine anno.