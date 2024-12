Sora, accesso gratuito agli utenti ChatGPT Plus per Natale

Sam Altman ha deciso di fare un regalino extra a tutti gli abbonati a ChatGPT Plus. E no, non stiamo parlando di un maglione imbarazzante, tipo quelli con le renne e gli omini di pan di zenzero… Qua si fa sul serio: accesso illimitato a Sora, il famoso generatore di video AI, durante le festività natalizie.

OpenAI regala l’accesso gratis e illimitato a Sora agli utenti ChatGPT Plus per Natale

Ok, l’evento dei 12 giorni di annunci di OpenAI doveva finire venerdì. Ma l’azienda ha sorpreso tutti con una notizia bomba durante il weekend. Per chi se lo fosse perso, Sora è un generatore video basato sull’intelligenza artificiale. È stato lanciato appena una settimana fa e sta già spopolando. Merito della sua facilità d’uso e della velocità con cui trasforma qualsiasi prompt in un video.

Come fare per avere Sora gratis? Basta abbonarsi ChatGPT Plus

Per mettere le mani su questa meraviglia basta sottoscrivere un abbonamento a ChatGPT Plus. Costa 20 dollari al mese, ma ne potrebbe valere la pena. Non solo si avrà accesso illimitato a Sora durante le feste, ma si potrà anche provare in anteprima il nuovo modello o3 quando uscirà. Per non parlare della velocità di risposta e di tutte le ultime novità.

E così, con questa sorpresa finale, si chiudono i 12 (anzi, 13) giorni di OpenAI. Un evento che ha regalato annunci su annunci, da Sora a ChatGPT Search, passando per o3 e persino una demo di ChatGPT integrato in Siri con iOS 18.2.

Piccola nota a margine: Sora non è ancora disponibile in Italia, ma anche negli altri Paesi dell’UE, Regno Unito, e Svizzera, perché le leggi locali in tema di contenuto richiedono ulteriori misure di conformità. Ma OpenAI è già al lavoro per garantire l’accesso a tutti nei prossimi mesi. Per il momento, l’unica soluzione è usare la VPN, ma è bene sapere che l’accesso al generatore al di fuori dei Paesi elencati è espressamente vietato e può comportare il blocco o la sospensione dell’account.