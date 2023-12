Sorgenia: con Fibra, luce e gas canone a soli 21 euro

Sorgenia oggi ti dà la possibilità di avere la Fibra fino a 2.5 Gbps con FTTH al costo di 21,90 € per 12 mesi, permettendoti dunque di risparmiare rispetto al costo iniziale pari a 26,90. Non a caso, Sorgenia si contraddistingue ormai per essere un fornitore di luce e gas che mira a soddisfare le esigenze degli utenti, offrendo conseguentemente promozioni del tutto speciali.

L’offerta con Ultra Fibra FTTH fino 2,5Gbps, Fibra+ Luce+ Gas ti consente inevitabilmente di risparmiare sul canone fibra per i primi 12 mesi, l’attivazione è inclusa e ricevi il modem in comodato d’uso. Vuoi navigare da casa tua senza interruzioni ad un ottimo rapporto qualità/prezzo? Abbina la fibra Sorgenia con l’energia!

Sorgenia: Fibra + Luce + Gas

Vuoi risparmiare sui costi di luce e gas e avere, al tempo stesso, una fibra per navigare senza interruzioni? Sorgenia ha pensato a te: scegli l’offerta Fibra e con un solo contratto puoi attivare luce, gas e internet con la miglior tecnologia in fibra FTTH fino a 2.5 Gbps in download. La Fibra (FTTH) di Sorgenia è almeno 100 volte più veloce dell’ADSL!

Dunque, cosa c’è di più comodo di avere un singolo fornitore per tutte le utenze di casa? Non a caso, Sorgenia ti dà la possibilità di gestire tutto con la sua app e con il servizio clienti.

Non perdere altro tempo: con la fibra Sorgenia non solo avrai finalmente la possibilità di navigare ad alta velocità ma ti premia con uno sconto di 20€ sulla bolletta luce e gas. Ricorda che l’offerta luce e gas è del tutto conveniente e, utilizzando l’app MyNextMove, otterrai anche uno sconto del 10% sul costo della ricarica per la tua auto elettrica! Contribuisci alla transizione energetica e inizia a risparmiare con le offerte Sorgenia!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.