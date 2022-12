Sorpresa di Natale TIM rete fissa, ecco quale

Per aumentare il numero di clienti, TIM ha pensato di offrire una sorpresa di Natale davvero interessante.

Chi attiverà in questa pagina la promo per la rete fissa TIM WiFi Power Smart, che si basa sulla tecnologia FTTC oppure in Fibre FTTH, riceverà un grandioso omaggio, il quale consiste nello smart speaker Google Nest Mini.

Si tratta, però, di una promozione a tempo limitato, poiché scadrà il 20 dicembre 2022, quindi tra pochi giorni considerando che siamo al 16 dicembre.

C’è un’eccezione in tal senso, e riguarda gli utenti che non desiderano ottenere la domiciliazione oppure il modem in comodato d’uso.

In pratica, possono attivare l’offerta anche chiamando all’800125818, che è un numero verde.

La sorpresa di Natale TIM nei dettagli

Come dicevamo, la sorpresa di Natale che TIM riserva ai nuovi clienti è lo speaker Google Nest Mini. Si tratta di un altoparlante con integrato l’Assistente Google.

Come per gli altri dispositivi, per attivarlo basta il comando vocale OK Google, che lo metterà in ascolto per recepire l’istruzione successiva.

Questa interazione vocale con Google Nest Mini si deve alla tecnologia Voice Match, che riesce a riconoscere anche chi sta parlando.

Il dispositivo è abbinato al profilo TIM WiFi Power Smart, che offre quanto segue:

internet illimitato in tecnologia FTTC oppure in Fibra FTTH fino a 1 GBPS;

in tecnologia FTTC oppure in Fibra FTTH fino a 1 GBPS; chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; modem TIM HUB+ in comodato d’uso gratuito;

in comodato d’uso gratuito; costo di attivazione pari a 19,90 euro una tantum.

Il costo del servizio è di 29,90 euro al mese, che potrà essere disdetto dopo 24 mesi, senza pagare costi di disattivazione della linea oppure il passaggio ad altro operatore.

A tutti i clienti che attiveranno questa offerta QUI viene riservato un anno di polizza Assistenza Imprevisti di TIM Protezione Casa totalmente gratuita.

Con questa polizza si potranno richiedere interventi per eventuali emergenze domestiche. E anche previsto il servizio Navigazione Sicura, che protegge la navigazione Internet.

