Sorpresa Esselunga: attenzione alla nuova truffa svuota conto

Una nuova truffa soprannominata Sorpresa Esselunga sta spopolando sui telefoni di tantissimi utenti. Un messaggio ti raggiunge con un link che rimanda a un sondaggio. La partecipazione viene premiata con un set di contenitori per la cucina del valore di 399 euro. A prima vista sembra un’ottima opportunità per chi lo riceve. Peccato però che nulla di tutto questo è effettivamente reale.

Infatti, il link serve ai cybercriminali per indurre la vittima a inserire i propri dati sensibili e le proprie informazioni personali. Una volta completato il sondaggio viene comunicata la possibilità di ricevere il regalo. Ovviamente non senza però dover spendere solo 2 euro per la spedizione. Cosa sono 2 euro in confronto a 399 euro del set di contenitori per cucina? Ed è qui che si conclude il raggiro.

La truffa Sorpresa Esselunga registra i dati della carta di credito o i dettagli di pagamento che l’utente invia per poter ricevere il suo premio. Fare questo comporta la successiva perdita non solo dei 2 euro, ma anche di gran parte del denaro. In certe situazioni fino a svuotare il conto se la vittima non si accorge per tempo. Ecco perché questi raggiri vengono anche comunemente chiamati svuota conto.

Sorpresa Esselunga: come riconoscere la truffa svuota conto

Esistono degli elementi per riconoscere la truffa Sorpresa Esselunga. Questi permetto di difendersi da questa e da altre truffe simili che utilizzano lo stesso metodo. Vediamo insieme come evitare di cadere nella trappola:

non cliccare mai su link inclusi in messaggi o email sconosciuti perché potrebbero rimandare ad attacchi phishing molto pericolosi; evita di inserire i tuoi dati personali per compilare sondaggi con premi troppo belli per essere veri; non inserire mai i tuoi dettagli di pagamento su siti che non conosci e di cui non sai la reputazione.

Concludiamo col raccomandarti di essere molto attento alle email e ai messaggi che ricevi. In questi potrebbero nascondersi, come nel caso della truffa Sorpresa Esselunga, dei cybercriminali esperti che vogliono solo appropriarsi dei tuoi dati e del tuo denaro.