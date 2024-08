Sorteggi Champions League 2024/2025: orario, streaming e format

La grande attesa è terminata perché oggi si tengono i sorteggi della nuova UEFA Champions League 2024/2025. Un’edizione importante perché segna la prima con il nuovo format campionato e con l’allargamento a 36 squadre: niente più gironi, ma un’unica grande classifica con una formula svizzera, che vedrà ogni squadra affrontare 8 squadre differenti, senza sfide di andate e ritorno.

I sorteggi, che coinvolgeranno le cinque italiane qualificate (Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna), si terranno oggi alle ore 18 e potrai seguirli in diretta streaming su NOW, la piattaforma che detiene l’esclusiva su quasi tutte le partite del torneo.

Champions League 2024/2025: come funzionano i sorteggi

La nuova Champions League 2024/2025 è formata, come detto, da un inedito girone unico in cui verranno inserite tutte e 36 le squadre qualificate. Ogni squadra giocherà otto partite contro otto avversarie diverse, con quattro partite in casa e quattro in trasferta.

I club vengono suddivisi in quattro urne da nove squadre ciascuna a seconda del ranking UEFA, come puoi vedere dall’immagine qui allevata. Il sorteggio prevede che ogni squadra sia abbinata a due squadre diverse di ogni urna, quindi potranno scontrarsi anche formazioni inserite nella stessa fascia, dando vita subito a big match imperdibili.

Al termine delle otto giornate che compongono questa nuova fase a girone unico, le prime 8 classificate passeranno direttamente agli ottavi di finale, mentre le classificate dalla nona alla ventiquattresima posizione si affronteranno in spareggi per determinare il passaggio del turno agli ottavi. Le restanti squadre, invece, saranno eliminate da ogni competizione UEFA: non ci sarà più quindi la “retrocessione” in Europa League.

Appuntamento fissato quindi alle ore 18 per scoprire il destino di Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna. Puoi seguire tutto in streaming su NOW, la piattaforma che sarà la casa del calcio europeo con 185 partite su 203 della Champions League in esclusiva e l’esclusiva totale sulle nuove Europa League e Conference League, anche queste con girone unico.