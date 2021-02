Sottile, wireless, ricaricabile: mouse d'occasione

Qualcuno lo vuole ultrapreciso, altri lo cercano verticale, taluni lo vogliono ricco di pulsanti, altri ancora ne vorrebbero fare a meno optando per soluzioni alternative. Ma quando si cerca un semplice mouse, essenziale e comodo, allora possono bastare 12,59 euro per avere la massima soddisfazione possibile. Questa, infatti, è la cifra disponibile oggi su Amazon grazie ad uno sconto del 34% che porta il prezzo di questo mouse al minor prezzo di sempre.

Per tutte le tasche, per tutte le utilità, anche solo come mouse di backup da tenere nella borsa del laptop o da conservare in caso di problemi con il proprio top di gamma preferito. Le caratteristiche, infatti, sono comunque quelle di un mouse che risponde appieno alle maggiori esigenze che si possano manifestare:

piccolo e leggero

ha una rotellina di selezione ed un pulsante aggiuntivo

è wireless, con tutta la comodità di un movimento privo di fili ingombranti

ha una precisione regolabile tra 800, 1200 e 1600 DPI

ha una batteria al litio da 650 mAh che può durare fino a 2 settimane senza ricariche

Chi cerca un top di gamma, funzioni particolari o formati specifici avrà gioco facile a scegliere tra l’ampia gamma di opzioni ormai disponibili. Chi vuole spendere poco ed avere un device sicuramente funzionale e affidabile, invece, ha ancora poche ore per far proprio con 12,59 euro questo modello argentato in sconto soltanto per la giornata di oggi.